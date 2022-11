Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos a ciblé ses deux plans B après Skriniar

Publié le 3 novembre 2022 à 22h30

Le recrutement d'un défenseur central sera l'une des grandes priorités du PSG cet hiver. Conseiller sportif du club parisien, Luis Campos a pour priorité de recruter Milan Skriniar (Inter), mais un échec prend forme dans ce dossier. Il est temps pour la formation française de se pencher sur d'autres profils comme Pierre Kalulu (Milan AC) ou Evan Ndicka (Eintracht Francfort).

En contact avec Luis Campos, Christophe Galtier a fait une grande demande pour le mercato d'hiver. A en croire FC Inter News, l'entraîneur du PSG souhaite recruter un défenseur central cet hiver. Le technicien avait déjà émis ce souhait l'été dernier, mais le Portugais n'avait pas réussi sa mission. « On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection » avait admis Campos au micro de RMC , certainement amer après son échec dans le dossier Milan Skriniar.

Skriniar vers une prolongation à l'Inter

Le PSG aurait proposé jusqu'à 65M€ à l'Inter, l'été dernier, pour racheter la dernière année de contrat de Milan Skriniar. Une proposition refusée par l'Inter, qui devrait recroiser la route de Luis Campos. Car le Portugais garde le Slovaque dans son viseur selon les informations exclusives du 10Sport.com. Une offre pourrait être formulée cet hiver, mais le PSG n'aurait pas l'intention de dépenser les 25M€ réclamés par les responsables italiens à en croire FC Inter News.

Mercato - PSG : Skriniar reçoit un coup de pression pour son transfert https://t.co/rFSw3Fgn50 pic.twitter.com/6Xc1CrYaRh — le10sport (@le10sport) November 3, 2022

Le PSG tente le coup pour Kalulu

Par ailleurs, Milan Skriniar se rapproche d'une prolongation. Selon le portail italien, l'Inter serait sur le point d'étirer le bail du défenseur jusqu'en 2027. Une nouvelle réunion est programmée ce vendredi pour avancer. Alors que la piste Skriniar pourrait vite être enterrée, le PSG s'active sur d'autres profils. Agé de 22 ans, Pierre Kalulu serait dans les petits papiers de Luis Campos. Le défenseur de 22 ans a un contrat avec le Milan AC jusqu'en 2025, et pourrait vite devenir une priorité pour l'équipe française.

Campos relance aussi un vieux dossier