Foot - PSG

PSG : Galtier relance une polémique après sa soirée surréaliste

Publié le 3 novembre 2022 à 08h30

Guillaume de Saint Sauveur

Tombeur de la Juventus Turin mercredi soir, le PSG n’a pas pour autant réussi à assurer la première place de son groupe en Ligue des Champions au terme d’un incroyable scénario qui a finalement tourné en faveur du Benfica Lisbonne. Mais Christophe Galtier a mis un tir sur l’arbitrage du match face au Maccabi Haïfa, la semaine passée.

Scénario cruel pour le PSG mercredi soir en Ligue des Champions ! Déjà qualifié pour les 8es de finale de la compétition avant de débuter son match contre la Juventus Turin, le club de la capitale avait néanmoins pour objectif de l’emporter afin d’assurer la première place du groupe devant le Benfica Lisbonne qui comptait le même nombre de points. Mais de son côté, le club portugais a fait sensation en allant cartonner sur le terrain du Maccabi Haïfa (6-1) avec ce sixième but inscrit dans les arrêts de jeu, qui a donc privé le PSG du fauteuil de leader à la dernière minute.

« On connaissait ce règlement »

Interrogé en conférence de presse après la rencontre, Christophe Galtier a semblé sonné par ce scénario un peu surréaliste en défaveur du PSG : « Évidemment qu’on connaissait ce règlement et qu’il y avait cette éventualité de perdre une place sur le nombre de buts marqués à l’extérieur. Jusqu’à la 90e, on était premiers. A la 92e, on se retrouve second. Bravo au Benfica, ils ont fait une grande performance. On va attendre sereinement le tirage, mes joueurs ont fait le travail et ont été très sérieux dans cette Ligue des champions », a confié l’entraîneur du PSG.

« Je vais ouvrir une parenthèse... »