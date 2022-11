Foot - PSG

PSG : Sergio Ramos valide la grande révolution de Galtier

Publié le 2 novembre 2022 à 15h00

Amadou Diawara

Depuis le Classique face à l'OM, Christophe Galtier a décidé d'oublier son 3-4-3 pour mettre en place une défense à quatre. En concurrence directe avec Presnel Kimpembe depuis cette révolution, Sergio Ramos a pris position sur le sujet. Et contre toute attente, le numéro 4 du PSG valide la révolution de Christophe Galtier.

Lors du Classique contre l'OM, Christophe Galtier était privé à la fois de Presnel Kimpembe, blessé, et de Sergio Ramos (suspendu). Pour aligner la meilleure équipe possible face au club marseillais, le coach du PSG a donc décidé de changer de dispositif. En effet, Christophe Galtier a laissé de côté son 3-4-3 pour aligner une défense à quatre. Et alors que ce choix a plus que payé, le technicien du PSG a conservé ce dispositif.

«Je préfère à titre personnel la ligne à quatre»

Malgré les retours conjugués de Presnel Kimpembe et de Sergio Ramos, Christophe Galtier n'est pas encore revenu à une défense à trois, et ce, parce que son équipe a fait très forte impression en 4-3-3, notamment au milieu de terrain. Toutefois, le système à quatre oblige le coach du PSG à faire un choix entre Sergio Ramos et Presnel Kimpembe en défense centrale, sachant que Marquinhos est indéboulonnable. Malgré tout, l'ex-capitaine du Real Madrid préfère évoluer dans le nouveau dispositif de Christophe Galtier, comme il l'a avoué lui-même.

«Vous avez un peu plus d'équilibre»