PSG : Avant la Coupe du monde, Galtier envoie un message à Deschamps

Publié le 1 novembre 2022 à 22h00

Arthur Montagne

De retour de blessure contre Troyes (4-3), Presnel Kimpembe a rechuté et sera absent contre la Juventus mercredi soir. Une mauvaise nouvelle à quelques jours de l'annonce de la liste de l'équipe de France pour la Coupe du monde. Mais Christophe Galtier s'est montré assez rassurant concernant la blessure de son défenseur.

A quelques jours de l'annonce de la liste de l'équipe de France pour la Coupe du monde, Didier Deschamps doit trembler. Et pour cause, les mauvaises nouvelles s'enchaînent à l'image des forfait de N'Golo Kanté et Paul Pogba. Et ce mardi, en découvrant le groupe du PSG pour affronter la Juventus mercredi, le sélectionneur des Bleus a encore dû avoir des sueurs froides. Et pour cause, de retour à la compétition la semaine dernière, après six semaines d'absence, Presnel Kimpembe a déclaré forfait pour le choc à Turin. Un nouveau cadre des Bleus est donc concerné par une blessure.

«Il n'y a rien d'alarmant»

Néanmoins, à l'occasion de son passage en conférence de presse, Christophe Galtier s'est montré très rassurant au sujet de la blessure de son défenseur. « Presnel était revenu dans le groupe et a pu participer au dernier match de Champions League. Tout allait bien, mais aujourd'hui on lui a marché sur son tendon qui était déjà douloureux. Sur la dernière séance, la douleur était trop importante pour qu'il puisse participer à la rencontre. Il n'y a rien d'alarmant par rapport aux matchs qu'il nous reste à jouer », explique le coach du PSG.

