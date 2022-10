Foot - PSG

PSG : Après son calvaire, Kimpembe se lâche et interpelle Deschamps

Publié le 30 octobre 2022 à 16h30

Arthur Montagne

Blessé contre Brest le 10 septembre dernier, Presnel Kimpembe a fait son retour à la compétition cette semaine. Soulagé d'en avoir fini avec sa convalescence, le défenseur formé au PSG ne cache pas sa joie et se projette désormais sur la Coupe du monde, quatre ans après avoir fait partie de l'aventure en Russie.

Entré en jeu contre le Maccabi Haïfa (7-2) cette semaine en Ligue des champions, Presnel Kimpembe était titulaire samedi contre Troyes. Six semaines après sa blessure, le défenseur du PSG fait donc son grand retour à la compétition après une longue période de convalescence. Et il ne cache pas sa joie d'avoir fait son retour.

EXCLU @le10sport : Le PSG accélère sur les 3 dossiers prioritaires du moment▶️Les prolongations de Verratti, Kimpembe et Marquinhos sont prioritaires sur toutes les autres (même Messi)▶️Hausse salaire + allongement contrat pour ces 3 piliers du clubhttps://t.co/xklz7VkLsJ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) October 25, 2022

Kimpembe s'enflamme pour son retour

« Beaucoup de bonheur, cela faisait un moment que je n’étais pas sur le terrain. Pouvoir savourer avec les supporters et mes coéquipiers cela m’a fait chaud au cœur. J’ai eu l’impression de revivre mes premiers pas en professionnel. C’est quelque chose que je n’oublierai jamais », assure Presnel Kimpembe au micro de Téléfoot avant de revenir sur sa convalescence. « Quand on est éloigné des terrains pendant 6 semaines et demi, on ne peut pas toucher le ballon et on n’est pas avec l’équipe, on n’a pas la vie sociale avec l’équipe. C’est compliqué. Pour le retour, il faut bien faire le travail. Je suis affamé », ajoute le défenseur du PSG.

«J’ai les mêmes ambitions qu’en 2018»