Mercato - PSG : Lionel Messi a tout prévu pour sa retraite

Publié le 3 novembre 2022 à 20h10

Thomas Bourseau

Se rapprochant du crépuscule de sa carrière, Lionel Messi pourrait prendre un chemin courant chez les anciens footballeurs, à savoir s’asseoir sur un banc et entraîner une équipe. Cependant, son après-carrière serait déjà tracée : directeur sportif.

Lionel Messi est un des noms les plus ronflants du football mondial. Aux côtés d’Andrés Iniesta et de Xavi Hernandez notamment, qui est actuellement l’entraîneur du FC Barcelone, Messi a tout vécu en tant que joueur. Il ne lui manque qu’une Coupe du monde pour après coup se targuer d’avoir remporté tous les trophées possibles durant sa carrière. Mais comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Qatar a donné son feu vert pour la prolongation de Lionel Messi dont le contrat s'achève en juin prochain.

Messi futur entraîneur comme Henry et Xavi ?

Se pourrait-il que Lionel Messi se lance dans une carrière d’entraîneur après avoir rencontré un tel succès en tant que joueur ? De par son palmarès, l’attaquant du PSG pourrait sans trop de problèmes s’essayer à l’exercice comme ses anciens coéquipiers Thierry Henry, Sylvinho ou encore Xavi Hernandez.

«C'est pourquoi il souhaite être directeur sportif à sa retraite»