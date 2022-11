Foot - Mercato

Mercato : Un proche de Messi lâche ses vérités sur le contrat de Barcelone

Publié le 3 novembre 2022 à 15h45

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, le FC Barcelone travaillerait sur le retour de Lionel Messi. Cependant, d’énormes demandes de l’attaquant du PSG et de son entourage ont été publiées ces dernières semaines concernant un contrat négocié en 2020. Le biographe de Messi a vidé son sac.

Lionel Messi n’a pas pu prolonger son contrat au FC Barcelone, qui expirait en juin 2021. La faute à l’absence d’un accord avec l’ancienne direction du club culé présidée par Josep Maria Bartomeu ou avec l’actuel comité de direction qui a Joan Laporta à sa tête. Résultat, Messi s’est librement engagé en faveur du PSG en août 2021.

Lionel Messi aurait demandé la lune au FC Barcelone

Par le biais d’un courrier envoyé par l’un des avocats de l’actuel attaquant du PSG en juin 2020, le clan Messi aurait fait part de diverses demandes au FC Barcelone récoltées par El Mundo. De la réduction de sa clause libératoire à diverses primes en passant par des loges au Camp Nou réservées pour sa famille et celle de Luis Suarez, les demandes de Messi ont été importantes et n’ont pas reçu de réponses positives.

«Messi et sa famille se sentent victimes des égouts de l'État»