Mercato - PSG : Cette piste de Campos a des exigences colossales

Publié le 3 novembre 2022 à 15h00

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Jorginho aurait alarmé à la fois le PSG et le FC Barcelone. Après avoir rencontré une première fois l'agent de l'Italien, Mateu Alemany aurait programmé un deuxième rendez-vous pour parler du futur salaire du joueur. Et à en croire la presse espagnole, Jorginho aurait des exigences colossales.

Pour étoffer le milieu de terrain de Christophe Galtier, Luis Campos examinerait l'idée de recruter Jorginho, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin avec Chelsea. Toutefois, le conseiller football du PSG serait à la lutte avec le FC Barcelone de Xavi sur ce dossier.

Une nouvelle rencontre au programme entre le Barça et le clan Jorginho ?

D'après les indiscrétions de Sport.es , Mateu Alemany aurait rencontré l'agent de Jorginho pour lui faire part de son intérêt et lui annoncer qu'il voulait boucler un transfert dès le mois de janvier. Et malheureusement pour le PSG, le représentant de l'Italien aurait répondu au directeur du football du Barça que son protégé était emballé par l'idée de migrer en Catalogne ; surtout qu'il estimerait que le football pratiqué en Liga lui convient parfaitement. De surcroit, les deux camps auraient déjà programmé un deuxième rendez-vous pour avancer les négociations.

Jorginho veut signer un nouveau contrat XXL