Mercato : PSG, Barcelone... Cette annonce fracassante sur ce transfert XXL de Campos

Publié le 2 novembre 2022 à 18h30

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Jorginho serait dans le viseur du PSG. Toutefois, le FC Barcelone aurait également des vues sur le milieu de terrain des Blues. Mais heureusement pour le club de la capitale, les Blaugrana n'auraient pas encore approché le clan Jorginho, comme l'a révélé l'agent du joueur Joao Santos.

Malgré les signatures de Renato Sanches, Vitinha, Fabian Ruiz et de Carlos Soler, Luis Campos voudrait toujours étoffer le milieu de terrain de Christophe Galtier. Dans cette optique, le conseiller football du PSG aurait identifié plusieurs profils, et notamment du côté de Chelsea. En effet, Luis Campos serait prêt à se jeter sur N'Golo Kanté et Jorginho lors du prochain mercato estival. Deux joueurs qui seront en fin de contrat le 30 juin. Ainsi, ils peuvent être recrutés librement et gratuitement.

Mercato - PSG : Pochettino-Galtier, la révolution qui a tout changé pour Messi ? https://t.co/GeIrCh2CGz pic.twitter.com/qCnmHgNGvw — le10sport (@le10sport) November 2, 2022

«Je n'ai jamais rencontré Mateu Alemany»

Malheureusement pour le PSG, elle ne serait la seule écurie européenne à s'intéresser à N'Golo Kanté et Jorginho. D'après les dernières informations de Sport.es , le FC Barcelone en pincerait également pour les deux hommes forts de Chelsea. En effet, N'Golo Kanté et Jorginho seraient les plans B du Barça en cas d'échec pour le transfert de Rúben Neves. Et en ce qui concerne l'international italien, le PSG peut se réjouir, puisque Xavi n'aurait pas encore lancé les hostilités sur ce dossier.

«Le seul club avec lequel j'ai parlé ces dernières semaines, c'est Chelsea»