Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Lionel Messi, le Qatar est menacé

Publié le 3 novembre 2022 à 08h45

Thomas Bourseau

L’Inter Miami se lancerait sur les traces de Lionel Messi alors que le FC Barcelone semblait jusqu’ici être l’unique obstacle au PSG pour la prolongation de l’Argentin. Et alors qu’il a déjà fait part de l’idée d’aller jouer en Major League Soccer, l’Inter Miami pourrait rapidement accueillir Messi.

Lionel Messi se trouve à un nouveau tournant de sa carrière. Après son départ avorté à l’été 2020 malgré sa demande de rupture de contrat à l’ancienne direction du FC Barcelone puis son arrivée surprise au PSG en 2021, le septuple Ballon d’or pourrait une nouvelle fois bénéficier du statut d’agent libre à la prochaine intersaison afin de se lancer un nouveau challenge.

Mercato - PSG : Le tapis rouge est déroulé à Barcelone pour Messi https://t.co/veZa1qIgZZ pic.twitter.com/DkUhKuwch4 — le10sport (@le10sport) November 3, 2022

L’Inter Miami optimiste pour Messi

Et alors qu’il est question d’un éventuel retour au FC Barcelone, Lionel Messi serait susceptible de relever un tout autre défi en vivant le rêve américain. En 2020, l’international argentin affirmait vouloir vivre une expérience sportive aux Etats-Unis. De quoi permettre à l’Inter Miami, franchise de Major League Soccer qui est la co-propriété de David Beckham, de se montrer particulièrement optimiste dans ce dossier selon The Athletic.

Trois places se libèrent à l’Inter Miami