Mercato - PSG : Le tapis rouge est déroulé à Barcelone pour Messi

Publié le 3 novembre 2022 à 06h30

Thomas Bourseau

Lionel Messi se trouve dans les dernières semaines de son contrat courant jusqu’en juin prochain au PSG. L’occasion pour le FC Barcelone de préparer son retour et au président de la Liga, en la personne de Javier Tebas, de lui dérouler le tapis rouge.

Le PSG a frappé un grand coup sur le marché des transferts et plus particulièrement sur celui des agents libres à l’été 2021 en mettant la main sur Lionel Messi. Incapable de financièrement assumer une prolongation de contrat de la légende vivante du club culé à l’époque, le Barça n’a eu d’autre choix que de laisser filer l’Argentin. Direction le PSG pour Messi qui se trouve dans la dernière année de son contrat.

«Je pense que (Leo) Messi ne manque pas seulement à la Liga, il manque au football»

Que ce soit le président Joan Laporta ou le directeur du football du FC Barcelone à savoir Mateu Alemany, le Barça attend le retour de Lionel Messi. Il en est de même pour Javier Tebas. « Lionel Messi vous manque-t-il en Liga ? Peut-il faire son retour au FC Barcelone ? Je pense que (Leo) Messi ne manque pas seulement à la Liga, il manque au football, parce que le championnat français est ce qu'il est. N'est-ce pas ? Je pense que, même s'il est au PSG, il est beaucoup moins suivi que lorsqu'il était au FC Barcelone. Lionel Messi manque donc au football et espérons qu'il fera une grande Coupe du monde, car c'est là que nous pourrons tous le revoir. Je ne vois pas tous les fans regarder un PSG-Nantes. Avec le Barca, en championnat, je l'ai vu beaucoup plus souvent ».

«J'espère qu'il reviendra»