Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Feu vert pour le Qatar avec ces deux légendes

Publié le 3 novembre 2022 à 02h00

Guillaume de Saint Sauveur

Le PSG s’est lancé dans une vaste opération de prolongations de contrat en coulisses, et certains cas urgent déjà comme Lionel Messi et Sergio Ramos. Mais à en croire les dernières tendances, le Qatar semble bien parti pour prolonger ses deux stars et ainsi les conserver dans ses rangs la saison prochaine.

Recrutés par le PSG libres lors du mercato estival 2021 en provenance du Real Madrid et du FC Barcelone, Sergio Ramos (36 ans) et Lionel Messi (35 ans) sont donc passés du statut de rivaux en Liga à partenaires au sein du club francilien. Les deux stars présentent un autre point commun, celui d’arriver au terme de leur contrat avec le PSG en juin prochain, et le Qatar semble bien déterminé à les conserver dans les rangs parisiens.

PSG : Le clan Messi annonce la couleur pour la Coupe du Monde https://t.co/2MLHbwsStJ pic.twitter.com/1DdTo3OhcU — le10sport (@le10sport) November 2, 2022

« Heureux que le PSG ait fait un effort »

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Doha a donné son feu vert pour la prolongation de Sergio Ramos, et l’ancien joueur du Real Madrid semble plutôt disposé à envisager l’avenir au PSG : « Ma prolongation ? Je pense seulement à jouer à mon meilleur niveau. On verra. Je suis heureux que le PSG ait fait un effort pour me signer deux saisons », indiquait Ramos mardi en conférence de presse. Les négociations n’ont pas encore concrètement débuté à son sujet, contrairement à Lionel Messi.

Messi ok sur le principe pour prolonger