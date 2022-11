Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Sampaoli va rendre un grand service à Longoria sur le mercato

Publié le 5 novembre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

Le 1er juillet dernier, Jorge Sampaoli décidait de claquer la porte de l'OM. A la surprise générale, l'Argentin a ainsi fait ses valises. Mais voilà qu'il n'est pas resté très longtemps sans club. Aujourd'hui, Sampaoli est sur le banc du FC Séville, ayant ainsi fait son retour en Andalousie. Et voilà que son chemin pourrait à nouveau croiser celui de l'OM à l'occasion du prochain marché des transferts.

Alors que le mercato hivernal n'ouvrira ses portes que le 1er janvier prochain, ça commence déjà à bouger du côté de l'OM. Pablo Longoria s'active pour renforcer l'effectif d'Igor Tudor, mais des départs sont également en préparation. Les regards se tournent alors notamment vers Gerson. Chouchou de Jorge Sampaoli, le Brésilien n'entre pas dans les plans d'Igor Tudor.

« On va aller voir ailleurs »

Gerson dans une situation compliquée à l'OM, son père et agent, Marcao n'a pas hésité à pousser un coup de gueule contre Igor Tudor. Mais ce n'est pas tout puisqu'il a également brandi la menace d'un départ en janvier pour le milieu de terrain brésilien : « On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés ».



Et à l'OM, on ne devrait pas le retenir. Loin de là. En effet, Gerson ne serait plus du tout en odeur de sainteté. Pablo Longoria serait même prêt à tout pour se débarrasser du Brésilien. Ainsi, selon Florent Germain, journaliste pour RMC , un prêt pourrait même être envisagé pour acter ce départ de Gerson.

Sampaoli le veut à Séville

C'est là que Jorge Sampaoli pourrait intervenir. C'est lui qui a fait venir Gerson à l'OM à l'été 2021 et c'est encore lui qui pourrait le sortir de cette galère. En effet, selon les informations de Rudy Galetti, l'entraîneur du FC Séville serait très intéressé à l'idée de retrouver le Brésilien en Andalousie. La direction sévillane devrait alors se mettre prochainement au travail pour satisfaire les demandes de SampaolI. A voir quel accord pourrait être trouvé avec l'OM pour récupérer Gerson.