Mercato - OM : Pression maximale sur Igor Tudor

Publié le 4 novembre 2022 à 10h00

Critiqué depuis son arrivée à l’OM, Igor Tudor avait réussi à changer la tendance après un début de saison convaincant en Ligue 1. Mais l’élimination du club phocéen en Ligue des Champions ne devrait pas arranger les choses, d’autant plus que l’Olympique de Marseille est entré dans une série noire en championnat.

Depuis l’élimination de l’OM de toute compétition européenne, la situation d’Igor Tudor est plus que critique. Avec seulement 2 victoires sur les 11 derniers matchs (les deux faces au Sporting en Ligue des Champions), le club phocéen n’a plus gagné en Ligue 1 depuis 6 rencontres. Le calendrier ne devrait pas non plus arranger les choses avec la réception d’un OL en grande forme en ce moment et d’un déplacement à Monaco juste avant la Coupe du Monde. Mais alors que l’avenir de l’entraîneur croate reste encore incertain, la confiance est encore là du côté de Pablo Longoria.

Longoria donne sa confiance à Tudor...

Alors que Pablo Longoria aurait pu remercier Igor Tudor après l’élimination de l’OM en Ligue des Champions, le président espagnol a préféré ne pas prendre de décisions. RMC Sport précisait par ailleurs qu’il ferait toujours confiance à l’entraîneur croate, même si son poste s’est fragilisé.

