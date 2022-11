Foot - Mercato - OM

Mercato : Quel joueur doit absolument quitter l'OM cet hiver ?

Publié le 4 novembre 2022 à 08h00

Arthur Montagne

L'élimination de l'OM de toutes compétitions européennes va engendrer du mouvement sur le mercato. Pablo Longoria va devoir réussir à vendre certains joueurs en janvier, et des premiers noms commencent à émerger à l'image de Gerson, Pape Gueye ou encore Dimitri Payet. Mais quel joueur doit vendre l'OM en priorité ?

Après un très bon début de saison sur le plan comptable, l'OM est en train de tout perdre. De solides dauphins du PSG, les Marseillais sont rapidement redescendus à la cinquième place de Ligue 1 à six points du RC Lens, deuxième. Mais c'est surtout sur la scène européenne que le club phocéen a connu une nouvelle énorme désillusion. Toujours en course pour une qualification en huitième de finale de la Ligue des champions avant d'affronter Tottenham lors de la dernière journée de la phase de groupes, l'OM s'est incliné a tout perdu. Cela engendre un important manque à gagner économique qui va contraindre Pablo Longoria à compenser par la vente de joueurs lors du mercato d'hiver. Mais qui doit absolument quitter l'OM ?

Gerson, le cas brûlant

Et bien évidemment, le premier nom qui vient en tête n'est autre que celui de Gerson. Cadre de Jorge Sampaoli, le Brésilien n'est plus qu'un joueur secondaire aux yeux d'Igor Tudor. Une situation qui a récemment poussé son père à réclamer un transfert en janvier. « On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n'a eu aucune explication de la part du coach. C'est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd'hui (lundi) pour savoir ce qu'il se passe », confiait Marcao dans les colonnes de L'EQUIPE .

Gueye, Payet, Dieng... les autres indésirables de Tudor

Mais ce ne sont pas les seuls joueurs de l'OM qui pourraient être poussés au départ. Il faut dire que non seulement le club phocéen a besoin de renflouer ses caisses, mais surtout, en l'absence de compétitions européennes, Igor Tudor n'a plus besoin d'un effectif pléthorique. Ainsi, Pape Gueye, qui a complétement disparu de la circulation devrait se retrouver sur le marché et aurait des touches en Premier League. Le cas Dieng, passé très proche d'un transfert dans les dernières secondes du mercato estival, pourrait revenir sur le devant de la scène. Enfin, il restera à gérer l'épineux cas Dimitri Payet. Très peu utilisé cette saison, le numéro 10 de l'OM n'est même pas entré en jeu contre Tottenham, preuve de sa place dans la hiérarchie. Mais il ne sera pas simple de trouver un club en mesure d'assumer son salaire, surtout compte tenu de son niveau récent...



