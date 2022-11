Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria a pris une décision fracassante pour le mercato de janvier

Publié le 4 novembre 2022 à 03h00

Guillaume de Saint Sauveur

Si précieux la saison passée sous les ordres de Jorge Sampaoli, Gerson a perdu de sa superbe ces derniers mois à l’OM. Igor Tudor ne compte plus du tout sur le milieu de terrain brésilien qui fait désormais office de remplaçant de luxe, et le départ de Gerson semble plus que jamais d’actualité.

Fraichement éliminé de la Ligue des Champions au terme d’un scénario cruel, l’OM pourrait bien réserver du mouvement pour le mercato de janvier. Certains joueurs sont annoncés avec insistance sur le départ, et notamment Gerson, lui qui avait pourtant été l’un des hommes forts de Jorge Sampaoli la saison passée et l’un des artisans de la qualification en Coupe d’Europe.

Le clan Gerson a déjà annoncé son départ

Interrogé le 25 octobre dernier dans les colonnes de L’EQUIPE, le père de Gerson a clairement annoncé qu’il projetait de quitter l’OM lors du mercato hivernal : « Je vais essayer d'être pondéré mais je ne peux cacher que nous sommes en colère. C'est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C'est incompréhensible. On est vraiment tristes car cet entraîneur (Igor Tudor) nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil. Il reste si peu de temps pour se montrer... », a-t-il confié.

L’OM s’y prépare aussi

Mais qu’en est-il du côté de la direction de l’OM et de son président, Pablo Longoria ' RMC Sport a confirmé la tendance d’un départ en janvier pour Gerson, et le club phocéen s’active pour lui trouver un point de chute. Afin de faciliter l’opération, l’OM pourrait même accepter de céder l’ancien joueur de Flamengo sous la forme d’un prêt. Affaire à suivre...