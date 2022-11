Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mis à l’écart par Tudor, il met le feu au club

Publié le 3 novembre 2022 à 12h20

Arnaud De Kanel

Grand artisan de la qualification de l'OM pour la Ligue des champions la saison passée, Gerson a totalement rétrogradé dans la hiérarchie depuis l'arrivée d'Igor Tudor, au point de demander son transfert. Depuis cette annonce, le torchon brûle entre le club et le joueur, et les dirigeants de l'OM sont lassés de l'attitude du Brésilien.

Rien ne se passe jamais comme prévu à l'OM. Le club phocéen avait le match en mains face à Tottenham mais n'a pas su concrétiser pour rallier les huitièmes de finale de la Ligue des champions. La saison passée, Jorge Sampaoli comptait sur Gerson pour faire basculer les rencontres. Après des débuts difficiles, le Brésilien avait fait pencher la balance en sa faveur et s'était imposé comme un leader à l'OM. Mais avec l'arrivée de Tudor, tout a dégringolé pour Gerson. Et logiquement, comment la relation entre les deux hommes pouvait bien se dérouler alors qu'elle avait démarré sous les pires hospices ? L'entraineur croate en était venu aux mains avec Gerson lors du stage de présaison en Angleterre. Un fait qui a visiblement laissé des traces.

«On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato»

Il y a une semaine, le père et agent de Gerson, Marcao, lâchait une bombe dans les colonnes de L'Equipe en révélant les envies de départ de son fils. « On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n'a eu aucune explication de la part du coach. C'est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd'hui (lundi) pour savoir ce qu'il se passe » confiait-il. A l'OM, cette sortie médiatique est restée en travers de la gorge.

