Transferts - OM : Longoria a tenté une folle opération sur le mercato, ça va faire polémique

Publié le 3 novembre 2022 à 03h15

Arthur Montagne

L'été dernier, Bamba Dieng a été poussé au départ du côté de l'OM. L'attaquant sénégalais qui sortait pourtant d'une bonne saison, était l'un des rares joueurs à disposer d'une belle valeur marchande permettant au club de renflouer ses caisses. Mais comme l'explique Daniel Riolo, ce n'est pas l'unique raison.

En toute fin de mercato, la situation de Bamba Dieng était au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, le jeune attaquant sénégalais a été poussé au départ et il est passé très proche de rejoindre l'OGC Nice avant que le transfert ne capote après l'échec de sa visite médicale. Mais Daniel Riolo fait de troublantes révélations sur ce feuilleton.

«Le cas Bamba Dieng est tordu»

« Le cas Bamba Dieng est plus tordu, il s’est passé un petit peu ce qu’il s’est passé avec Boubacar Kamara. Le club lui a demandé de changer d’agent et lui n’a pas voulu », lance le journaliste au micro de l' After Foot avant de poursuivre.

«On l’a mis au placard pour ça»