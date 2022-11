Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quel entraîneur pour remplacer Igor Tudor ?

Publié le 4 novembre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

Critiqué à son arrivée à l'OM, Igor Tudor avait réussi à faire taire ses détracteurs grâce à ses bons résultats. Mais voilà que ceux-ci ne suivent plus et les critiques s'abattent à nouveau sur la Croate. Pointé du doigt après le fiasco en Ligue des Champions, Tudor se retrouve fragilisé. Au point d'envisager déjà un départ pour le successeur de Jorge Sampaoli ? La question est aussi de savoir qui pourrait venir le remplacer sur le banc de l'OM.

Suite au départ inattendu de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a dû trouver un nouvel entraîneur pour l'OM. Et finalement, le choix s'est porté sur Igor Tudor, ancien technicien de l'Hellas Vérone. Désormais sur le banc phocéen, le Croate se retrouve actuellement dans l'oeil du cyclone. En effet, les résultats ne sont plus forcément au rendez-vous pour l'OM, qui vient d'ailleurs de se faire éliminer de toutes les compétitions européennes au terme d'un scénario fou contre Tottenham. Pointé du doigt, Tudor est ainsi à nouveau critiqué. De quoi alors le fragiliser et laisser la porte ouverte à un départ au beau milieu de la saison ?

Le chouchou de Longoria

En cas de départ d'Igor Tudor, l'OM devra alors se mettre en quête d'un nouvel entraîneur. Encore. Quelle pourrait alors être la solution pour Pablo Longoria ? Un nom est déjà revenu à plusieurs reprises sur la Canebière : Marcelino. Très proche du président de l'OM, l'Espagnol est actuellement libre de tout contrat. Il n'y aura donc aucun problème pour les Phocéens de faire venir Marcelino.



« Je ne pourrai jamais être objectif parce que c'est un ami. Il peut réaliser tout ce qu'il veut et il sera très bon. Il peut accomplir n'importe quel travail qu'il entreprend grâce à son dévouement, son intelligence, ses compétences et ses idées très claires. Lorsqu'il croit en un projet qui lui est proposé, il est capable de le diriger... tant qu'il peut travailler en consensus avec ses chefs », a d'ailleurs déclaré Longoria à Marca sur Marcelino.

Les anciennes pistes de l'OM

Dans le cadre de la succession de Sampaoli, le nom de Roberto De Zerbi avait aussi circulé, mais l'Italien ne viendra pas ayant pris place sur le banc de Brighton. La piste Julien Stéphan avait également été évoquée à l'OM pour l'après Jorge Sampaoli. Aujourd'hui, le Français est sur le banc de Strasbourg où la situation est toutefois loin d'être la meilleure. Pablo Longoria pourrait-il en profiter ? Toutefois, pour le moment, un départ d'Igor Tudor n'est pas encore à l'ordre du jour. A voir donc comment cela évoluera, notamment suite aux deux chocs qui arrivent en Ligue 1 face à l'OL et l'AS Monaco. Un point pourrait ensuite être fait à propos de l'avenir de Tudor.