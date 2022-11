Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va boucler un retour inattendu en janvier

Publié le 3 novembre 2022 à 21h00

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Luis Henrique a quitté l'OM pour s'engager en faveur de Botafogo sous la forme d'un prêt. Alors qu'une option d'achat à hauteur de 8M€ a été négociée entre les deux clubs, l'attaquant brésilien pourrait ne jamais revenir à Marseille. Toutefois, Luis Henrique serait parti pour retrouver l'OM dès le mois de janvier.

Devenu indésirable à l'OM, Luis Henrique a été poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival. Et heureusement pour le club emmené par Igor Tudor, il a trouvé preneur pour l'attaquant brésilien de 20 ans.

Luis Henrique prêté avec obligation d'achat sous conditions

En effet, l'OM et Botafogo ont trouvé un accord pour boucler le prêt de Luis Henrique. Et lors des négociations, les deux clubs se sont entendus pour insérer une option d'achat obligatoire sous conditions dans le contrat du crack brésilien. Une clause qui avoisinerait les 8M€.

Luis Henrique en passe de revenir à l'OM en janvier ?