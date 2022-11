Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de Longoria sur cette décision de McCourt

Publié le 3 novembre 2022 à 14h30

Thibault Morlain

En février 2021, alors que le climat était très tendu à l'OM, Frank McCourt décidait d'opérer un grand changement au sein du club phocéen. Dans l'oeil du cyclone, Jacques-Henri Eyraud était destitué de son poste de président de l'OM et c'est Pablo Longoria qui était alors promu à cette place. Un choix fort de la part de McCourt sur lequel est revenu l'Espagnol.

Aujourd'hui, le président de l'OM se nomme donc Pablo Longoria. Pourtant, à l'été 2020, l'Espagnol n'arrive pas avec de telles fonctions. En effet, il est recruté par Jacques-Henri Eyraud pour être le directeur du football, venant ainsi pallier le départ d'Andoni Zubizarreta. Mais en seulement quelques mois, Longoria a su se faire adopter à l'OM et gagner la confiance de Frank McCourt. C'est ainsi qu'en février 2021, l'Américain n'a pas hésité à lui donner les pleins pouvoirs. La crise frappait le club phocéen de plein fouet et pour calmer la colère des supporters, McCourt avait alors décidé de destituer Jacques-Henri Eyraud et de le remplacer par l'Espagnol au poste de président.

Transferts - OM : Fiasco pour le projet McCourt, Longoria a déjà son mercato hivernal en tête https://t.co/KjYo2lW9Vr pic.twitter.com/HZ3q2MctH5 — le10sport (@le10sport) November 3, 2022

« Ça m'a surpris, je ne savais pas quoi dire »

Cela fait donc maintenant plus d'un an que Pablo Longoria est le président de l'OM. Et l'Espagnol ne s'attendait pas à un tel scénario. Pour Marca , il est revenu sur cette décision de Frank McCourt, expliquant : « Qu'est-ce que je fais à l'OM ? Je n'ai pas de réponse claire à vous donner. C'est une question pour le propriétaire... C'est une question de confiance. (...) Que m'a proposé McCourt quand il m'a appelé pour ce poste ? Dans un moment de crise institutionnelle du club, j'ai reçu un appel des deux personnes les plus proches du président. Ils m'ont alors posé une question : "Tu serais prêt à assumer plus de responsabilités ?" Une semaine après, la proposition est arrivée. Ça m'a surpris, je ne savais pas quoi dire. Je ne m'y attendais pas ».

« Ils avaient besoin d'un professionnel du football »