Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les confidences de Pablo Longoria sur son avenir

Publié le 3 novembre 2022 à 11h10

Thibault Morlain

Arrivé à l'OM à l'été 2020 en tant que directeur du football, Pablo Longoria est aujourd'hui le président du club phocéen. Mais jusqu'à quand ? Ce jeudi, à l'occasion d'un entretien accordé à Marca, Longoria s'est confié sur son avenir et pour le moment, il ne semble pas penser à autre chose que l'OM.

Suite au départ d'Andoni Zubizarreta, l'OM a dû se trouver un nouveau patron du sportif. Pour cela, Jacques-Henri Eyraud est allé chercher Pablo Longoria, qui avait notamment fait ses armes en Italie, que ce soit à la Juventus ou Sassuolo. Désormais à l'OM, où il occupe le rôle de président, Longoria semble plus motivé que jamais.

« Quelque chose d'extraordinaire m'arrive »

Pour Marca , Pablo Longoria a été interrogé sur son avenir. Et l'actuel président de l'OM a alors confié : « Revenir à ce que je faisais avant quand je ne serai plus président ? Oui. La vie est une une question de motivation. Quand j'ai commencé comme scout, mon objectif était d'être le meilleur d'Espagne. (...) Mais quelque chose d'extraordinaire m'arrive ».

« Difficile de trouver plus de motivation et un défi qui stimule plus que ce club »