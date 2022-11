Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après le fiasco, Longoria a prévu une révolution avec Tudor

Publié le 3 novembre 2022 à 17h30

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'OM a vécu une terrible désillusion en Ligue des Champions. Alors qu'Igor Tudor a une grande part de responsabilité pour cet échec européen, Pablo Longoria a pris une grande décision. S'il ne compte pas se séparer de son entraineur, le président de l'OM a prévu de renforcer son staff avec un nouvel élément.

Opposé à Tottenham ce mardi soir lors de la sixième et dernière journée de la phase de poules en Ligue des Champions, l'OM avait son destin en mains. En effet, les hommes d'Igor Tudor pouvaient se qualifier en cas de victoire et étaient reversés en Ligue Europa avec un match nul. Mais alors qu'ils se sont finalement inclinés, les Marseillais sont éliminés de toute compétition européenne pour la suite de la saison.

Transferts - OM : Payet, Dieng… Longoria va devoir prendre une énorme décision sur le mercato https://t.co/ANLQPb94xU pic.twitter.com/3UIzaUAyBb — le10sport (@le10sport) November 3, 2022

L'OM fait toujours confiance à Igor Tudor, fragilisé

Malheureusement pour l'OM, il aurait pu éviter ce scénario catastrophe avec davantage de communication en fin de match. En effet, la bande à Alexis Sanchez a encaissé un but à la dernière minute de la rencontre sur une contre-attaque en infériorité numérique, et ce, parce qu'elle est partie à l'abordage, pensant être éliminée. Et pourtant, l'OM était reversé en Ligue Europa lorsque le tableau des scores affichait 1-1.

L'OM compte renforcer le staff d'Igor Tudor