Mercato - OM : Un gros départ déjà garanti pour cet hiver ?

Publié le 3 novembre 2022 à 16h00

Indiscutable la saison dernière avec l’OM, Gerson vit très mal l’arrivée d’Igor Tudor, et l'entourage du joueur brésilien a même demandé son transfert. Un message qui ne serait pas passé du côté des dirigeants, tout comme le comportement du Brésilien. Et à en croire les informations de RMC Sport, son départ serait plus qu’imminent.

Le mercato hivernal va être très agité du côté de l’OM. En grande difficulté depuis l’arrivée d’Igor Tudor, Gerson vit très mal sa situation et pourrait même quitter le club très prochainement. Son clan s’était d’ailleurs prononcé la semaine dernière sur le sujet.

« On va aller voir ailleurs »

Dans un entretien accordé à l’EQUIPE , Marcao, le père et agent de Gerson, mécontent de la situation de son fils, évoquait les envies du joueur à quitter l’OM : « On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n'a eu aucune explication de la part du coach. C'est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd'hui (lundi) pour savoir ce qu'il se passe. »

Son comportement ne passe plus

En effet, depuis plusieurs jours, le comportement de Gerson ne passe plus auprès des dirigeants de l’OM. Après avoir arrêté son échauffement sans l’accord d’Igor Tudor lors du match face à Francfort, l’attitude du Brésilien aurait été considérée comme « inadmissible » lors du match face à Strasbourg le week-end dernier, comme l'a fait remarquer La Provence .

