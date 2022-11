Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauvaise nouvelle pour le transfert de Neymar

Publié le 5 novembre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Durant le dernier marché des transferts, le Qatar s'est activé pour se débarrasser de Neymar. Malheureusement, le PSG n'a pas réussi à trouver preneur pour le Brésilien. Ce dernier figure donc toujours dans l'effectif de Christophe Galtier, mais un départ resterait encore à l'ordre du jour. La question sera toutefois à nouveau de trouver un club intéressé et une piste vient de partir en fumée...

Dans un monde idéal pour le PSG, Neymar ne serait aujourd'hui plus dans la capitale française. En effet, malgré un contrat allant jusqu'en 2027, le Brésilien n'était plus en odeur de sainteté auprès du Qatar. Ainsi, à Doha, l'objectif était de se séparer de Neymar. « Le PSG cherche aussi à se séparer de Neymar. Il s’agit d’une demande effectuée par l’actionnaire qatarien. Mais il n’y parviendra pas. Le centre du nouveau projet, c’est Mbappé pour le Qatar. Et pour le mettre dans les meilleures conditions, cela veut dire sans Neymar », a pu expliquer Sebastien Nieto, journaliste au Parisien , à ce sujet.

Neymar toujours partant

Mais voilà que malgré cette volonté du Qatar de se débarrasser de Neymar, ce dernier est toujours au PSG. En effet, cet été, on ne s'est pas vraiment bousculé pour s'offrir les services du Brésilien. Resté à Paris, Neymar brille d'ailleurs sous les ordres de Christophe Galtier. Cela n'aurait toutefois pas fait changer d'avis les Qataris. En effet, du côté de Doha, un transfert de l'international auriverde serait toujours un objectif pour les mois à venir.

C'est non pour Flamengo