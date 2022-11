Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar et Mbappé, la rupture est totale

Publié le 4 novembre 2022 à 19h00

Axel Cornic

Arrivés ensemble en 2017, Neymar et Kylian Mbappé semblaient vouloir mener ensemble le Paris Saint-Germain vers les sommets. Cinq ans plus tard, les deux stars ont l’air de s’être éloignées, avec le Français qui aurait bien aimé voir le Brésilien plier bagages lors du dernier mercato estival.

Depuis le début du projet QSI, le PSG a toujours été sujet à des guerres d’égos, comme lors de la cohabitation entre Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani. Un nouveau palier semble avoir été franchi avec les arrivées de Kylian Mbappé et de Neymar, stars d’une envergure majeure que celles de leurs prédécesseurs qui semblent désormais se mener une véritable bataille au sein du vestiaire.

Mercato - PSG : Le Qatar fixe un rendez-vous avec le clan Messi https://t.co/1WHWGe2nrU pic.twitter.com/6OVu4gtL19 — le10sport (@le10sport) November 4, 2022

Tout allait si bien...

L’éloignement des deux est indéniable, si l’on regarde ces cinq dernières années. Kylian Mbappé était en effet la jeune promesse prête à se mettre au service de Neymar, qui faisait figure de tête d’affiche d’un PSG destiné à remporter la Ligue des Champions. Or, ce trophée n’est jamais arrivé et la cohabitation entre les deux en a ressenti, surtout avec les nombreuses absences et frasques du Brésilien.

Mbappé a réclamé le départ de Neymar

Tout a basculé avec la prolongation en mai dernier de Kylian Mbappé, la plus grosse de l’histoire du football si l’on s’en tient aux montants dévoilés par Le Parisien . Le Français s’est vu confier les rênes de l’équipe et l’une des première choses qu’il aurait demandé… c’est le départ de Neymar. La Gazzetta dello Sport confirme cette version ce vendredi, en mettant en avant la volonté de Mbappé de révolutionner l’attaque du PSG.

Le début de l’enfer ?

Finalement, Neymar n’est jamais parti et les choses semblent s’être envenimées avec Kylian Mbappé. Plusieurs sources expliquent que les deux hommes se parlent de moins en moins en dehors des terrains et ont construit des groupes bien distincts au sein du vestiaire. Sergio Ramos ou encore Achraf Hakimi seraient très proches de Mbappé, tandis que Neymar semble passer la plupart de son temps avec Lionel Messi, un terrain pas vraiment favorable à une relation saine.