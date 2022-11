Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Kylian Mbappé se fait charger sur son mercato

Publié le 4 novembre 2022 à 02h30

Guillaume de Saint Sauveur

Finalement prolongé par le PSG en mai dernier alors qu’il semblait promis à un départ libre en direction du Real Madrid, le choix de Kylian Mbappé a fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois. Et un certain Zlatan Ibrahimovic n’a pas manqué de le critiquer à ce sujet.

Au terme d’un très long feuilleton qui a énormément fait parler, Kylian Mbappé a décidé de snober le Real Madrid à la dernière minute l’été dernier pour finalement prolonger son contrat jusqu’en 2025 au PSG. Un choix très fort de la part de l’attaquant de l’équipe de France, qui était pourtant tout proche de débarquer au sein du club merengue alors que son bail initial avec le PSG arrivait à expiration.

PSG : L’annonce retentissante de Kylian Mbappé sur la Coupe du Monde https://t.co/fVHsyR9Noi pic.twitter.com/Hx8yLG0kSX — le10sport (@le10sport) November 3, 2022

Ibrahimovic ne valide pas le choix de Mbappé

Interrogé au micro de Canal +, Zlatan Ibrahimovic a commenté l’issue de ce feuilleton Mbappé, et l’ancien buteur emblématique du PSG n’a pas manqué de charger l’international français : « S’il a fait le bon choix pour lui ? Non. Pour le PSG ? Oui. Pourquoi pas pour lui ? Parce qu’il s’est mis dans une situation où il est plus important que le club. Et le club lui a donné les clés pour ça. Or, tu n’es jamais plus grand qu’un club. Mais quand un enfant devient fort, il peut facilement gagner de l’argent. Alors ses parents deviennent avocats, agents, entraîneurs. D’une chose, ils en deviennent une autre. Et c’est ça le problème. C’est là que tu perds ton autodiscipline et qui tu es », estime Ibrahimovic.

Le clan Mbappé en prend pour son grade