Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sortie surréaliste d’Ibrahimovic qui lance un avertissement à Mbappé

Publié le 3 novembre 2022 à 00h30

Pierrick Levallet

Depuis sa prolongation avec le PSG, Kylian Mbappé semble vivre en plein malaise. Malgré son changement de statut, l’attaquant de 23 ans affiche une attitude qui ne plaît pas du tout aux supporters. Les fans parisiens n’ont pas manqué de le faire savoir à plusieurs reprises. Kylian Mbappé a d’ailleurs été rappelé à l’ordre par un certain Zlatan Ibrahimovic.

Après un long duel avec le Real Madrid la saison dernière, le PSG a fini par convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Le club de la capitale n’a pas lésiné sur les moyens pour étendre l’engagement de la star de 23 ans, n’hésitant pas à faire de lui la nouvelle tête d’affiche du projet parisien. Mais depuis, Kylian Mbappé vit en plein malaise. L’international tricolore ne serait pas satisfait du mercato mené par Luis Campos. La nouvelle attitude de l’attaquant du PSG ne plaît pas vraiment aux supporters du club. Alors qu’il était le chouchou, Kylian Mbappé est désormais dans le collimateur des fans parisiens.

PSG : La dernière exigence de Mbappe va rendre fous Messi et Neymar https://t.co/eycCASFyJd pic.twitter.com/wCP29QcQSu — le10sport (@le10sport) November 2, 2022

«Tu n’es jamais plus grand qu’un club»

Au micro de Canal + , Zlatan Ibrahimovic, la légende suédoise, n’a alors pas manqué de le rappeler à l’ordre : « S’il a fait le bon choix pour lui ? Non. Pour le PSG ? Oui. Pourquoi pas pour lui ? Parce qu’il s’est mis dans une situation où il est plus important que le club. Et le club lui a donné les clés pour ça. Or, tu n’es jamais plus grand qu’un club. Mais quand un enfant devient fort, il peut facilement gagner de l’argent. Alors ses parents deviennent avocats, agents, entraîneurs. D’une chose, ils en deviennent une autre. Et c’est ça le problème. C’est là que tu perds ton autodiscipline et qui tu es. »

«Quand tu perds la discipline, tu perds ton identité»