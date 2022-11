Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Sur le mercato, Antero Henrique va devoir trancher

Publié le 4 novembre 2022 à 00h45

Thomas Bourseau

En pleine bataille pour s’attacher les services de Jude Bellingham, Antero Henrique va devoir se frotter à Manchester City. Cependant, grâce à Bellingham, le PSG aurait un coup à jouer avec deux stars des Skyblues.

Pep Guardiola court toujours derrière la Ligue des champions, trophée qui échappe à Manchester City depuis son arrivée en 2016. Pour ce faire, l’entraîneur des Skyblues a à coeur de continuellement renforcer l’effectif mancunien. Et après Jack Grealish et Kalvin Phillips, Guardiola aimerait mettre la main sur un autre international anglais : Jude Bellingham.

Jude Bellingham à Manchester City…

D’après les informations de Média Foot, le PSG en pincerait pour Bellingham puisqu’Antero Henrique aurait pris des renseignements sur la situation du milieu du Borussia Dortmund. Cependant, Manchester City verrait d’un bon œil l’éventuelle venue de Bellingham pour une raison précise selon The Daily Mirror puisque Pep Guardiola préparerait l’avenir.

...pour remplacer Bernardo Silva et Ilkay Gundogan