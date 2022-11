Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Star au PSG, il a été vendu 1€ par l'ASSE

Publié le 4 novembre 2022 à 00h00

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Première grosse recrue du PSG sous l'ère QSI, Javier Pastore aurait pu découvrir la Ligue 1 beaucoup plus tôt. Comme annoncé par Omar da Fonseca, ancien responsable du recrutement de l'ASSE, les Verts auraient pu lancer la carrière de l'Argentin. Mais certains responsables du club stéphanois n'ont pas cru en ses capacités.

Agé aujourd'hui de 33 ans, Javier Pastore profite de ses dernières années de joueur à Elche. L'Argentin est bien loin de son meilleur niveau, aperçu à Palerme entre 2009 et 2011 ou encore au PSG. Mais l'essentiel est ailleurs pour le joueur, qui n'a pas été épargné par les blessures ces dernières années. A l'approche de la retraite, quel regard porte-t-il sur sa carrière ? La question lui sera posée au moment venu. Mais une chose est sûre, certains clubs regrettent de ne pas l'avoir accueilli dans leurs rangs. C'est le cas notamment de l'ASSE, qui avait mis la main sur Pastore, suite au rachat du club Argentin de Talleres de Cordoba. Ancien responsable du recrutement des Verts, Omar Da Fonseca est revenu sur ce feuilleton Pastore.

Mercato - ASSE : Alcool, accident… Ce joueur de Batlles déclenche un énorme fiasco https://t.co/GgDFJCRFHz pic.twitter.com/za4HHK6vB2 — le10sport (@le10sport) November 2, 2022

L'aventure prématurée de Pastore à Saint-Etienne

« Pastore, je le fais venir à Saint-Étienne. On signe avec un club (Talleres de Córdoba), Saint-Étienne avait acheté la totalité du club (ndlr : 51% en réalité). Au bout de deux, trois mois, on va dire qu'on ne veut plus de Pastore. Parce que Pastore, il a été jugé par l'aspect physique. On faisait des tables rondes avec le directeur de la formation et d'autres responsables... Il a vécu à L'Etrat, on lui avait donné 350 euros, il était logé, nourri. À un moment donné, ils ont déterminé, ce que je peux comprendre que Pastore ne courrait pas vite, n'avait pas d'endurance » a confié l'international argentin lors d'un entretien accordé au Youtubeur Zack Nani.

Pastore vendu pour 1€ symbolique

Jugé trop juste physiquement, Pastore avait été vendu par l'ASSE en 2007 pour 1€ symbolique. « Le directeur financier de l'époque me dit : "Omar il faut qu'on dégage Pastore". Je rétorque que c'est "un maître du football". Je lui dis "on va le prêter". Il me dit "non pour des raisons d'amortissements, on va le vendre 1€ symbolique". On l'a vendu 1€ symbolique » a confié Da Fonseca.

L'explosion à Palerme, puis un passage au PSG