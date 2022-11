Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos envoie un message spécial sur Twitter

Publié le 5 novembre 2022 à 02h15

Guillaume de Saint Sauveur

Ancien compère de Gerard Piqué en sélection espagnole, Sergio Ramos a donc logiquement réagi à l’annonce du départ à la retraite du Barcelonais. Et le défenseur du PSG a tenu à lui rendre hommage et à lui souhaiter bon vent pour la suite…

Jeudi soir, la nouvelle a fait l’effet d’une bombe : Gerard Piqué (35 ans) a annoncé qu’il prenait se retraite, et l’emblématique défenseur central du FC Barcelone va donc disputer samedi contre Almeria le dernier match en professionnel de sa carrière. Un coup de tonnerre dans le monde du football, et qui n’a pas manqué de faire réagir d'autres grands noms du ballon rond, et notamment au sein du PSG. Neymar y est allé de son hommage à Piqué, son ancien coéquipier du Barça, mais pas que.

Transferts : Après Ramos, Neymar répond à cette bombe du mercato https://t.co/1LXE2FMBlR pic.twitter.com/PrpHaAcoeT — le10sport (@le10sport) November 4, 2022

Ramos rend hommage à Piqué

Sergio Ramos, le défenseur du PSG qui a longtemps côtoyé Piqué en sélection espagnol, l’a interpellé via Twitter pour lui rendre hommage : « Geri, je te le dis en andalou: qu'ils t'enlèvent la danse, crack ! Profite de la vie ! », a lancé Ramos.

Une paire XXL en Espagne

Il faut dire que Ramos et Piqué ont longtemps composé la charnière centrale de la Roja, remportant de prestigieux trophées comme la Coupe du Monde 2010 et l’Euro 2012.