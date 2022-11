Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos se lance dans un chantier colossal

Publié le 5 novembre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

Déçu de son premier mercato avec le PSG, Luis Campos souhaite se racheter. S'il n'a pas réussi à recruter les joueurs qu'il voulait, il veut désormais conserver plusieurs stars de son effectif. Comme le10sport vous l'a révélé, le Portugais s'est penché sur les prolongations de Marco Verratti, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, Leo Messi et Marquinhos.

Luis Campos n'a toujours pas digéré les échecs de son mercato. Lui qui a pour habitude de recruteur les joueurs qu'il veut avec un chéquier souvent moins conséquent que celui du PSG, s'est heurté à des montagnes sur le marché. Robert Lewandowski, Bernardo Silva, Milan Skriniar... tous lui ont échappé. Alors, il envisage une solution pour se rattraper de son mercato. Elle se trouve en interne car le PSG dispose d'un effectif de qualité avec des joueurs qui arrivent en fin de contrat. Sa priorité est désormais de prolonger ces footballeurs de renom.

Campos s'attaque à la défense

Milan Skriniar était la priorité absolue du PSG et de Luis Campos sur le marché. Le Slovaque s'éloigne de plus en plus de la capitale puisqu'il serait sur le point de signer un nouveau bail avec l'Inter. Alors, Campos veut éviter une catastrophe en perdant tous ses défenseurs. Comme le10sport vous l'a révélé, il souhaite prolonger Kimpembe, Ramos et Marquinhos. Le premier, courtisé par Chelsea et la Juventus durant le dernier mercato, n'a jamais caché son amour pour le club, tout comme le capitaine Marquinhos. Les discussions ont commencé entre le club et les joueurs et le renouvellement de leurs contrats porterait sur une revalorisation salariale et une prolongation longue durée. Pour Sergio Ramos, aucune discussion n'a démarré mais Campos souhaite le prolonger et les dirigeants qataris ont donné leur accord.

Le cas Marco Verratti

Indispensable au PSG dont l'histoire d'amour dure depuis 10 ans, Marco Verratti sera en fin de contrat en 2024. Afin de s'éviter un été agité, Luis Campos veut le prolonger avec les mêmes principes que Presnel Kimpembe et Marquinhos d'après nos informations. Mais le chantier ne s'arrête pas là pour Campos et la dernière épreuve sera la plus compliquée à réussir.

Messi et le PSG, ça va durer ?

Concentré sur le Mondial qui approche, Lionel Messi n'est pas disposé à discuter de son avenir pour le moment. Or, au retour du Qatar, il prendra sa décision. Pisté par le Barça et l'Inter Miami, l'Argentin pourrait continuer l'aventure au PSG puisque Campos souhaite le conserver comme le10sport vous l'a révélé. Si le plan sportif ne devrait pas poser de soucis, c'est la question financière qui pourrait déranger car le PSG est menacé par le fair-play financier