Mercato - PSG : Kylian Mbappé fait encore parler au Real Madrid

Publié le 5 novembre 2022 à 02h00

Guillaume de Saint Sauveur

Passé tout proche d’un départ du PSG pour rejoindre le Real Madrid libre à l’été 2022, Kylian Mbappé avait déjà la possibilité de s’engager avec le club merengue un an auparavant. Plusieurs offres avaient été formulées à cet effet, mais le PSG avait finalement tout mis en œuvre pour le retenir. Toni Kroos revient sur ce mercato.

Au terme d’un long feuilleton qui aura fait couler beaucoup d’encre, Kylian Mbappé a finalement décidé en mai dernier de prolonger son contrat jusqu’en 2025 avec le PSG et de snober le Real Madrid alors qu’il semblait pourtant promis à un départ libre en direction de la capitale espagnole. Mais ce départ aurait également pu se faire un an auparavant, lors du mercato estival 2021, puisque le club merengue avait déjà tenté à l’époque de racheter la dernière année de contrat de Mbappé au PSG en formulant plusieurs offres qui avaient été rejetées.

« Mbappé aurait pu nous apporter »

Interrogé par Movistar, Toni Kroos est revenu sur ce fameux mercato estival 2021 en évoquant notamment le cas Mbappé, et le milieu de terrain du Real Madrid semble nourrir certains regrets : « Nous avions une équipe pour lutter pour la Liga, mais pour la Ligue des Champions... Il y a eu le départ de Sergio Ramos, le transfert de Mbappé, qui aurait pu nous apporter plus de qualités, ne s'est pas fait. Je n'étais pas sûr qu'on avait l'équipe pour gagner la Ligue des Champions. Et j'ai été surpris en la gagnant. Mais c'est une Ligue des Champions méritée car nous avons battu les quatre meilleures équipes d'Europe », indique Kroos.

Un transfert toujours possible ?

Reste désormais à savoir de quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé, alors qu’un départ du PSG semble de nouveau possible dans les mois à venir. Mais pas sûr que le Real Madrid soit toujours apte à l’accueillir…