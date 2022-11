Foot - PSG

PSG : Après les doutes, un proche de Marquinhos passe aux aveux

Publié le 5 novembre 2022 à 11h00

Thomas Bourseau

De par sa polyvalence, Marquinhos a souvent été baladé dans une défense à trois centraux ou à deux axiaux voire en milieu défensif ces dernières années. Ce qui a déréglé ses habitudes et a eu un impact sur ses performances comme un proche du PSG l’a souligné. Pas de quoi remettre en question son engagement envers le Paris Saint-Germain.

Arrivé à l’été 2013 en provenance de la Roma, Marquinhos n’a pas vraiment perdu de temps et est parvenu à rapidement faire son trou au PSG. Aux côtés de Thiago Silva, le Brésilien s’est fait une place de premier choix au sein qui onze de départ du PSG ainsi que dans le coeur des supporters parisiens jusqu’à devenir le capitaine du Paris Saint-Germain. Cependant, le défenseur central de formation a dû s’adapter à différents systèmes et même à un changement de poste qui pourraient être la raison de certaines difficultés sportives affichées par l’habituellement irréprochable Marquinhos.

Baladé dans différents systèmes, «Marquinhos est quelqu’un qui a du mal à dire non»

Un habitué du Camp des Loges a été contacté par L’Équipe afin de parler du passage à vide de Marquinhos ces derniers mois alors qu’il se démarquait du reste de l’effectif de par sa régularité et son excellence au plus haut niveau auparavant. De retour à son meilleur niveau, Marquinhos n’aurait pas compris certains changements tactiques et même certains changements de sa propre position comme ce fut le cas avec Thomas Tuchel qui l’utilisait en tant que sentinelle devant la défense. « Marquinhos est quelqu’un qui a du mal à dire non. Il est capable de prendre sur lui, même s’il n’en pense pas moins, et dans ce cas-là il encaisse sans se plaindre en pensant à l’équipe » . C’est du moins ce qu’a affirmé un habitué du Camp des Loges au quotidien sportif.

Une prolongation de contrat dans les tuyaux