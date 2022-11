Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après son calvaire, Ekitike lâche une grande réponse à Galtier

Publié le 3 novembre 2022 à 23h30

Arrivé cet été pour renforcer le secteur offensif, Hugo Ekitike a vécu une première partie de saison frustrante. En manque de temps de jeu au PSG, l'attaquant est apparu frustré sur les réseaux sociaux. Interpellé par Christophe Galtier ces derniers jours, il a obtenu sa chance face à la Juventus ce mercredi en Ligue des champions. Il a évoqué ses impressions après la rencontre.

Le PSG a assuré l'essentiel en Ligue des champions. Le club l'a emporté sur le terrain de la Juventus (1-2) et se rassure après une prestation moyenne face à l'ESTAC samedi dernier. Une victoire, par contre, qui ne lui permet pas de prendre la première place au classement, occupée par le Benfica. Pour cette rencontre, Christophe Galtier avait décidé de miser sur plusieurs recrues estivales comme Carlos Soler, Fabian Ruiz, Vitinha, mais aussi Hugo Ekitike.

Ekitike en difficulté ces dernières semaines

Un soulagement pour ce dernier, qui ne cachait pas sa frustration depuis le début de la saison. Arrivé en provenance de Reims, Ekitike espérait plus de temps de jeu. « Ce n’’est pas une question d’envie, mais surtout de ne pas lâcher. Mais après, c’est à moi, au staff et à ses partenaires de le maintenir à flot parce que nous allons avoir besoin de lui et qu’il aura besoin de jouer » avait confié Christophe Galtier samedi dernier. Et l'entraîneur du PSG est passé des paroles aux actes.

« J'ai tenté d'être présent pour les tâches défensives, c'est ce que le coach m'a demandé »

Entré à la 68ème minute ce mercredi, Ekitike a eu l'occasion de montrer ses qualités face à la Juventus. « C'est sûr, ça a été un match assez compliqué puisqu'on s'est fait dominer. Ils ont été dans notre camp mais on a fait le boulot avec cette courte victoire » a déclaré l'attaquant. Il s'est ensuite attardé sur sa situation personnelle. « Personnellement, je suis rentré (68e) et j'ai essayé d'apporter le maximum. J'ai tenté d'être présent pour les tâches défensives afin d'aider l'équipe. C'est ce que le coach m'a demandé avant d'entrer. C'est un match où j'ai beaucoup couru mais je n'ai pas pu avoir l'apport que je peux amener d'habitude en étant sur le front de l'attaque mais j'ai fait le nécessaire pour que l'équipe gagne » a-t-il déclaré au micro de PSG TV.

Ekitike peut compter sur le soutien de Mbappé