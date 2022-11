Foot - Mercato

Mercato : Annoncé au PSG, Zidane a fait son choix pour son grand retour

Publié le 3 novembre 2022 à 19h45

Alors que Zinédine Zidane n’entraîne plus depuis son départ du Real Madrid, le PSG avait tenté de s’attacher ses services, ce qu’il a refusé comme nous l’avions annoncé en exclusivité. Le technicien français attend toujours l’équipe de France et son moment serait arrivé puisqu’il devrait prendre les rênes de la sélection tricolore après la Coupe du monde.

Depuis son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane est sans club… ni sélection. L’été dernier, comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Zidane a refusé d’entraîner le PSG, lui qui privilégie l’équipe de France. Mais pour le moment, un sélectionneur est en place et il s’appelle Didier Deschamps.

Zinédine Zidane attend les Bleus

« J'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. J'ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée ! », expliquait récemment Zinédine Zidane dans un entretien accordé à L’Equipe .

Hace año y medio, cuando Zidane se marchó del Madrid, os conté que no dirigiría ningún club, que esperarís lo que hiciera hiciera falta a la selección francesa. Pues hoy os cuento que la espera ha terminado: Zidane dirigirá a Francia tras el Mundial 🇫🇷https://t.co/SPyHc2DhO8 https://t.co/dh7bAkwZBv — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) November 3, 2022

Son heure est enfin arrivée ?