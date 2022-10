Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ekitike au cœur d'un malaise, Mbappé passe à l'action

Publié le 31 octobre 2022 à 20h15

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, Hugo Ekitike ne jouit pas d’un temps de jeu très conséquent. Christophe Galtier ne lui accorde que très peu sa confiance, et cette situation ne plaît pas vraiment à l’attaquant de 20 ans. Mais Hugo Ekitike peut compter sur le soutien de Kylian Mbappé. La star de 23 ans agirait d’ailleurs en coulisse pour le sortir de son calvaire.

Recruté avec le statut d’attaquant prometteur, Hugo Ekitike s’attendait tout de même à avoir sa chance régulièrement au PSG. Mais depuis le début de saison, le joueur de 20 ans n’a disputé que 159 minutes réparties en 9 matchs toutes compétitions confondues. Christophe Galtier ne lui accorde pas régulièrement sa confiance, et Hugo Ekitike n’est pas vraiment satisfait de sa situation.

PSG : Ekitike craque en coulisses, il reçoit un gros avertissement https://t.co/UC1CQFKqr2 pic.twitter.com/exb5982cHb — le10sport (@le10sport) October 30, 2022

Mbappé veut être associé à Ekitike

Et pour sortir de son calvaire, l’ancien du Stade de Reims pourrait bien compter sur le soutien de Kylian Mbappé. « Dans les relations au sein du groupe, il y a des efforts à faire. On le sait malgré tout très proche de Kylian Mbappé, qui a déjà fait savoir qu’il aimerait être associé, en tout cas essayer l’association avec Hugo Ekitike. Pendant le débat sur son positionnement, ça aurait pu permettre de le libérer d’évoluer aux côtés d’Ekitike. Finalement on a trouvé une autre solution » a ainsi expliqué le journaliste du Parisien Benjamin Quarez au micro de France Bleu .

«Il ne doit pas lâcher»