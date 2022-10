Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prêt à prendre une décision fracassante pour Alexis Sanchez

Publié le 31 octobre 2022 à 18h45 - mis à jour le 31 octobre 2022 à 18h48

Arnaud De Kanel

Superstar du mercato estival orchestré par Pablo Longoria, Alexis Sanchez a conquis les fans de l'OM. L'abnégation et la résilience du Chilien sont saluées et son adaptation expresse aurait convaincu les dirigeants olympiens d'activer une clause dans son contrat. Dans ce sens, l'aventure d'Alexis Sanchez à l'OM pourrait se poursuivre au delà de la saison.

Arrivé en rockstar à l'aéroport de Marignane cet été, Alexis Sanchez a confirmé son statut. L'attaquant chilien au passé glorieux se montre décisif avec l'OM. Recruté pour 0€, il est l'un des motifs de satisfaction de Pablo Longoria qui a longtemps cherché un attaquant prolifique. Ainsi, la volonté de l'OM serait claire.

Sanchez, le gros coup de Longoria

Alexis Sanchez a transfiguré le secteur offensif de l'OM. Son expérience a été essentielle lors de la double confrontation face au Sporting en Ligue des champions. En plus d'afficher un excellent rendement, le Chilien a une attitude irréprochable et est décrit comme un grand professionnel. De quoi pousser l'OM à aller plus loin ?

L'OM veut le prolonger