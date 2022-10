Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande annonce d'Alexis Sanchez sur son transfert

Publié le 31 octobre 2022 à 17h10

Arrivé l’été dernier à l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez s’apprête à disputer un match crucial avec ses coéquipiers contre Tottenham ce mardi. Présent en conférence de presse à la veille de cette rencontre, l’attaquant chilien s’est prononcé sur ce rendez-vous et ses premiers mois dans la cité phocéenne.

Grand rêve de Jorge Sampaoli, Alexis Sanchez a finalement signé en faveur de l’OM après le départ de l’Argentin, et l’arrivée d’Igor Tudor. Avec l’attaquant de 33 ans, le club phocéen espère franchir un palier tandis que le principal intéressé voulait retrouver un rôle important, après une dernière saison délicate à l’Inter. Ce mardi, Alexis Sanchez aura l’occasion de s’illustrer contre Tottenham, rencontre décisive pour la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Avant ce choc, le Chilien a affiché un discours positif, estimant être à Marseille pour disputer ce type de match.

« Je suis là pour réussir à marquer l'histoire du club »

« On peut le faire, on joue chez nous à la maison devant nos supporters et je crois en mes coéquipiers. Je suis là pour réussir à marquer l'histoire du club. Je pense que l'on peut se qualifier pour les 8es de finale devant nos supporters », a confié Alexis Sanchez, relayé par La Provence .

« Je suis très content ici »