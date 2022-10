Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Du très lourd attend Tudor, son avenir déjà remis en question ?

Publié le 31 octobre 2022 à 12h00

Si Igor Tudor a bien démarré sa saison avec l’OM, les derniers matchs viennent contrarier son bilan. 5ème du championnat, le club olympien est sous pression avant d’affronter Tottenham en Ligue des Champions mais aussi l’OL et l’AS Monaco en Ligue 1. En cas de nouvelles performances décevantes, le technicien croate pourrait se sentir menacé.

Après un début de saison canon en championnat, l’OM vit une période beaucoup plus délicate. Battu trois de suite par Ajaccio, le PSG et le RC Lens, le club de la cité phocéenne n’a ramené qu’un point de son déplacement à Strasbourg alors qu’il menait 2-0 et n’avait pas été mis en danger. « Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Nous devions mener 5-0 à la pause. Ce n’est pas normal de concéder deux buts dans les dernières minutes, de défendre avec dix joueurs derrière le ballon. Nous sommes très déçus », regrettait Igor Tudor après le nul concédé dans les ultimes secondes à Strasbourg.

Un calendrier démentiel attend l’OM

L’entraîneur de l’OM a de quoi être déçu. Il ne reste que trois rencontres avant la Coupe du Monde et les hommes d’Igor Tudor vont devoir batailler. Mardi, l’OM reçoit Tottenham et doit absolument s’imposer pour se qualifier en huitième de finale de Ligue des Champions. Cinq petits jours après, c’est l’OL qui se déplace au Vélodrome avant un dernier match contre l’AS Monaco. Un calendrier XXL qui pourrait fragiliser la position d’Igor Tudor avant le Mondial.

Pas le droit à l’erreur pour Igor Tudor

En effet, si l’OM venait à ne pas se qualifier en Ligue des Champions et que les rencontres face à l’OL et Monaco tournaient dans le mauvais sens, Igor Tudor pourrait se sentir menacé. En début de saison, l’objectif affiché était clair : se qualifier directement pour la C1. Déjà relégué à six points du RC Lens, deuxième, l’OM va devoir cravacher pour revenir sur les Sang et Or qui ont un calendrier beaucoup plus abordable (Angers, Clermont). Igor Tudor serait inspiré de prendre rapidement des points…