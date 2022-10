Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : A peine arrivé, Alexis Sanchez fait déjà l'unanimité

Publié le 22 octobre 2022 à 07h45

Recrue star de Pablo Longoria, Alexis Sanchez est vite parvenu à faire l'unanimité au sein du vestiaire marseillais grâce à sa bonne humeur et ses prestations. Ce vendredi, Amine Harit s'est exprimé sur l'apport de l'international chilien passé par l'Inter ou encore le FC Barcelone, mais aussi sur sa relation avec lui.

Vieux rêve de Jorge Sampaoli, Alexis Sanchez a débarqué à l'OM sous l'ère Igor Tudor. Ironie du destin. L'international chilien a résilié son contrat avec l'Inter lors de l'intersaison avant de s'engager avec le club marseillais. Arrivé cet été, Alexis Sanchez a mis tout le monde d'accord dans le vestiaire de l'OM comme l'a annoncé Amine Harit lors d'un entretien accordé à RTL ce vendredi.





« C’est bien d’avoir une référence comme lui »

Arrivé, lui aussi, cet été, Amine Harit a loué les qualités d'Alexis Sanchez, déjà auteur de six buts sous le maillot de l'OM. « On connait tous sa carrière, il apporte son expérience. Pour les jeunes joueurs comme moi , c’est bien d’avoir une référence comme lu i » a confié l'international marocain.

Harit se lâche sur sa relation avec Alexis Sanchez