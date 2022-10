Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria tente un coup de bluff sur le mercato, il échoue

Publié le 22 octobre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a été très actif à l'OM, recrutant notamment Jonathan Clauss en provenance du RC Lens. Et pour parvenir à ses fins, le président olympien a usé de tous les moyens, allant même jusqu'à tenter un énorme coup de bluff. Une manoeuvre qui n'aura finalement pas porté ses fruits pour Longoria...

Compte tenu du schéma d'Igor Tudor, il était essentiel pour l'OM se renforcer ses couloirs. A droite, le piston recherché a très vite été identifié : Jonathan Clauss. Meilleur joueur de Ligue 1 à ce poste avec des performances au RC Lens, l'international français était d'ailleurs très courtisé lors du dernier mercato estival. Au final, Clauss a bel et bien rejoint l'OM. Il faut dire que Pablo Longoria a fait les efforts pour cela.

Mercato - OM : Ces nouvelles révélations sur le transfert de Jonathan Clauss https://t.co/FHgtYXmu3j pic.twitter.com/6R7b13LXTh — le10sport (@le10sport) October 21, 2022

Les manoeuvres de Longoria

C'est La Voix du Nord qui a dévoilé quelques coulisses de l'opération Jonathan Clauss et notamment les manoeuvres de Pablo Longoria. Ainsi, le président de l'OM aurait utilisé tous les moyens, faisant du rentre-dedans, quasiment du harcèlement. Et Longoria a également tenté le bluff, expliquait que la priorité était plutôt Hans Hateboer de l'Atalanta Bergame pour mettre la pression sur le RC Lens. Cela n'a fonctionné sur les Sang et Or, qui ont tout de même trouvé un terrain d'entente pour le transfert de Jonathan Clauss par la suite.

« A chaque fois, on se mettait à rire »