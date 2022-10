Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli, Longoria... Amine Harit lâche ses vérités sur son grand retour

Publié le 22 octobre 2022 à 00h30

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté par Schalke 04 la saison dernière, Amine Harit a fait son grand retour à l'OM cet été, toujours sous la forme d'un prêt, mais avec une option d'achat quasi-automatique. Homme fort d'Igor Tudor depuis quelques semaines, l'international marocain a justifié son arrivée à l'OM et n'a pas hésité à déclarer sa flamme au club marseillais et à ses supporters.

Amine Harit a gardé un souvenir contrasté de son dernier passage à l'OM. Prêté par Schalke 04 la saison dernière, l'international marocain avait été mis de côté par Jorge Sampaoli, avant de s'imposer dans le onze titulaire à la fin du championnat. C'était trop tard pour le milieu offensif, qui est retourné en Allemagne durant l'intersaison avec un sentiment de frustration. « J’avais quitté le club avec un goût d’inachevé. Parce que les premiers mois étaient compliqués, je n’avais pas de temps de jeu. Et lorsque j’ai commencé à me sentir bien, la saison arrivait à son terme » a confié Harit lors d'un long entretien accordé à RTL ce vendredi.

« Pourquoi je plais à Longoria et Tudor ? Il faudrait leur demander »

Malgré ce parcours mitigé, Pablo Longoria s'est fixé comme objectif de le rapatrier. Et il aura fallu attendre les derniers instants du mercato estival pour que l'OM officialise le grand retour d'Amine Harit, sous la forme d'un prêt avec option d'achat quasi-automatique à 5M€. « Pourquoi je plais à Longoria et Tudor ? Il faudrait leur demander. Je suis venu, beaucoup de choses ont changé, même en interne. Il y a un nouveau coach, un nouveau staff. Pour l’instant, ça colle » a confié le milieu offensif, arrivé avec un esprit revanchard.

« Je ne me voyais pas partir après la fin de saison que j’avais vécu »

« Si je suis heureux à l’OM ? Très heureux. C’était quelques chose d’important pour moi de revenir à Marseille. Aujourd’hui, ça se passe bien. Je ne me voyais pas partir après la fin de saison que j’avais vécu. Ça se passe bien, il fait beau. Je me sens bien, tout le monde est à l’aise » a déclaré Harit.

Mercato - OM : Cette recrue de Longoria déclare sa flamme à Marseille https://t.co/Iztf2yAR5v pic.twitter.com/Sa6KBZNmjo — le10sport (@le10sport) October 21, 2022

Harit clame son amour pour Marseille