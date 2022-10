Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette recrue de Longoria déclare sa flamme à Marseille

Publié le 21 octobre 2022 à 19h15

De retour à Marseille, après un premier passage à l'OM la saison dernière, Amine Harit se sent comme chez lui. Prêté par Schalke 04 avec option d'achat quasi-automatique, le milieu offensif est revenu sur son passage au sein de la cité phocéenne et n'a pas hésité à clamer son amour pour la ville et le club phocéen.

Pablo Longoria le voulait absolument. A la recherche d'un renfort offensif lors du dernier mercato estival, le président de l'OM n'a jamais arrêté de penser à Amine Harit, déjà prêté au sein du club marseillais la saison dernière. Il a fallu attendre les derniers instants du marché pour qu'un accord soit trouvé dans ce dossier.

Harit, le bon coup de Longoria

L'OM et Schalke 04 se sont mis d'accord sur un nouveau prêt avec option d'achat quasi-automatique à 5M€. Un choix payant puisqu'Harit enchaîne les bonnes prestations et a même inscrit un premier but en Ligue des champions. Lors d'un entretien accordé à RTL , l'international marocain a évoqué son attachement à l'OM.

« Tout ce qui entoure l’OM me motive et me transcende »