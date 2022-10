Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un choix colossal se présente pour Lionel Messi

Publié le 31 octobre 2022 à 17h30

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi est déjà au cœur de nombreuses rumeurs pour son avenir. Il faut dire que l'Argentin impressionne depuis le début de saison, et trois options semblent se dessiner pour le numéro 30 du PSG qui devra prendre une grande décision pour son avenir. Quoi qu'il en soit, il faudra attendre l'après-Coupe du monde.

Durant l'été 2021, le PSG a réussi à boucler l'arrivée de Lionel Messi dont le contrat n'a pas pu être prolongé au FC Barcelone. Néanmoins, la première saison de La Pulga à Paris a été loin de répondre aux attentes. En difficulté, l'Argentin n'a jamais réussi à s'imposer après un été très mouvementé dont il ne s'est jamais réellement remis. Mais depuis le début de la saison en cours, Lionel Messi a retrouvé toutes ses facultés et brille enfin au PSG comme en témoignent ses statistiques impressionnantes : 12 buts et 13 passes décisives en 17 apparitions toutes compétitions confondues. Mais le retour en forme du sextuple Ballon d'Or ne passe pas inaperçu, surtout à quelques mois de la fin de son contrat qui s'achève en juin prochain. Lionel Messi va donc être contraint à faire un choix important.

Le PSG veut profiter de Messi

Pour commencer, le PSG, qui dispose d'une option pour une saison supplémentaire, activable si les deux parties sont d'accord, va tenter de prolonger Lionel Messi. Le club de la capitale, qui peut enfin compter sur tout le talent de la star argentine, a donc déjà l'intention de conserver son numéro 30. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Qatar a donné son feu vert pour la prolongation de Lionel Messi et Luis Campos a entamé les discussions avec l'entourage de La Pulga . Une tendance confirmée par Guillem Balague. « Le sentiment que j'ai, et il l'a dit, c'est qu'il décidera après la Coupe du monde. Si le PSG met le contrat sur la table aujourd'hui, je pense qu'il le signera et restera, mais il a dit qu'il y réfléchirait parce que il veut voir comment c'est après la Coupe du monde. S'il revient en forme, je pense qu'il dira qu'il veut continuer et s'il veut se battre pour le prochain Ballon d'Or, le PSG a un net avantage », confiait ces derniers jours le biographe de Lionel Messi.

EXCLU @le10sport : Luis Campos s’active pour prolonger Messi▶️ Doha a donné son ok sur le volet sportif▶️ Les discussions ont démarré ▶️ Si Messi est ok pour rester, il faudra ensuite voir les conditions financières. Car Paris doit faire attention…https://t.co/alP3XVGGjw — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) October 20, 2022

Laporta rêve de réparer son erreur

L'autre option qui s'offre à Lionel Messi est un retour au FC Barcelone. Joan Laporta rêve de rapatrier La Pulga après avoir été à l'origine de son départ. Une manière de réparer son erreur, mais également de ravir Xavi, qui souhaite avoir son ancien coéquipier sous ses ordres. « Je pense que Xavi a même parlé à Messi de la façon dont il s'intégrerait dans le système et le jeu, ils sont très clairs là-dessus. Mais cela doit être confirmé car pour le moment il n'y a pas de stratégie économique ou sportive pour faire revenir Messi. S'il y a de l'intérêt ça devrait déjà commencer et pour le moment il n'y a pas de contacts », confiait Guillem Balague au sujet de l'intérêt du FC Barcelone qui aura toutefois du mal à rapatrier Lionel Messi pour des raisons économiques.

L'Inter Miami, l'invité surprise qui pourrait rafler la mise