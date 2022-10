Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi prêt à lâcher une réponse tonitruante au Barça ?

Publié le 31 octobre 2022 à 19h45

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Lionel Messi serait dans le viseur du FC Barcelone. Cependant, l'attaquant du PSG ne verrait pas forcément d'un bon oeil un retour en Catalogne, notamment en raison de ses relations désormais compliquées avec Joan Laporta suite à son départ mouvementé.

Depuis le début de la saison, le PSG peut compter sur le « vrai » Lionel Messi. Avec 12 buts et 13 passes décisives au cours de ses 17 apparitions, l’Argentin a retrouvé son meilleur niveau après une année d’adaptation difficile, de quoi donner des idées au PSG, désireux de conserver son numéro 30 comme vous l’a annoncé le10sport.com, mais le FC Barcelone n’a pas perdu de vue Messi.

Le Barça prêt à rapatrier Messi

Selon la presse espagnole, Joan Laporta voudrait en effet rapatrier Lionel Messi, et ce dès le mois de janvier. Difficile toutefois d’imaginer un transfert de la Pulga cet hiver, mais la tendance pourrait être différente en fin de saison, lorsque Messi sera libre. Cependant, un retour au Barça ne serait pas forcément dans les plans de l’attaquant.

Mercato - PSG : Un choix colossal se présente pour Lionel Messi https://t.co/ADkSQmGRIr pic.twitter.com/ApqkQuhnBy — le10sport (@le10sport) October 31, 2022

Messi pas convaincu à l’idée de retrouver Laporta