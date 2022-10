Foot - Mercato

Messi, Gerson, Endrick… Toutes les infos mercato du 31 octobre

Publié le 31 octobre 2022 à 12h02

La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Messi vers l'Inter Miami ?

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG et alors qu'il dispose d'une année supplémentaire en option, Lionel Messi fait déjà couler beaucoup d'encre pour son avenir. Le10sport.com vous a révélé que Luis Campos s'activait déjà en coulisses pour sa prolongation, mais The Athletic lâche une petite bombe ce lundi en expliquant que l'Inter Miami était finalement l'option la plus probable pour l'attaquant argentin. Selon le média anglais, les dirigeants de la franchise de MLS seraient déjà très optimistes quant à leur capacité à faire venir Messi en provenance du PSG à l'été 2023.



OM : Rupture totale avec Gerson

Gerson et l'OM, ça sent la fin ? Indispensable l'an passé sous les ordres de Jorge Sampaoli qui en avait fait un élément majeur, le milieu de terrain brésilien peine à se montrer aussi prolifique cette saison avec Igor Tudor, et son avenir suscite déjà de nombreuses interrogations. Selon les révélations de La Provence , les dirigeants de l’OM auraient été très déçus de l'attitude de Gerson lors du déplacement à Strasbourg, jugeant son comportant inadmissible et constatant ainsi qu’il n’avait plus envie. Affaire à suivre...



PSG : Avantage Real Madrid pour le phénomène Endrick