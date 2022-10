Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un transfert en janvier pour Gerson ? La réponse d’Igor Tudor

Publié le 31 octobre 2022 à 16h45 - mis à jour le 31 octobre 2022 à 16h48

En manque de temps de jeu à l’OM, Gerson en aurait assez de sa situation. Les relations entre le Brésilien et Igor Tudor ne seraient plus au beau fixe, au point que le joueur et son entourage envisagerait de plier bagage dès janvier. Interrogé sur cette possibilité en conférence de presse, l’entraîneur croate a botté en touche.

Arrivé à la demande de Jorge Sampaoli, Gerson peine à s’illustrer sous les ordres d’Igor Tudor. L’international brésilien n’entre pas dans les plans de l’entraîneur de l’OM et semble en avoir assez de sa situation. Frustré, le joueur de 25 ans envisagerait de plier bagage afin de se relancer ailleurs.

Mercato - OM : Un transfert en janvier, unique solution pour Gerson ? https://t.co/SYUwTodN2z pic.twitter.com/5r6fNNtdt3 — le10sport (@le10sport) October 31, 2022

« On va aller voir ailleurs » prévient le clan Gerson

« On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato , a récemment lâché à L’Equipe Marcao, père et agent du milieu de terrain. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. »

« Gerson ? On verra s'il joue demain »