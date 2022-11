Foot - PSG

PSG : Neymar dévoile son grand rêve

Publié le 6 novembre 2022 à 04h15

Arthur Montagne

A deux semaines du début de la Coupe du monde, Neymar se confie sur ses ambitions au Qatar et révèle que remporter un titre mondial est son rêve d'enfant. Cette année, le Brésil part comme grand favori de la compétition, mais cela n'empêche pas le joueur du PSG de rester prudent.

Sorti sur blessure en quart de finale de la Coupe du monde 2014, puis arrivé amoindri en Russie en 2018, Neymar n'a jamais réellement eu un parcours heureux sur le chemin du titre mondial, ce qui est pourtant son grand rêve. Au Qatar, le Brésil sera d'ailleurs favori.

«C’est mon rêve depuis que je suis enfant de gagner la Coupe du monde»

« C’est mon rêve depuis que je suis enfant de gagner la Coupe du monde. Je me suis imaginé tenant ce trophée et j’ai une autre opportunité d’essayer de le faire au Qatar. J’espère que je sourirai à la fin (…) À la Coupe du monde, être favori ne veut pas dire gagner. Perdre n’est jamais facile au football, mais en Coupe du monde, c’est pire. C’est pourquoi vous devez bien vous préparer, être à 100% physiquement et mentalement », confie le numéro 10 du PSG à Esquire Middle East , avant d'en rajouter une couche.

«La préparation de cette Coupe du monde est meilleure que d’habitude»