Mercato - PSG : Le Real Madrid a tranché, un coup à 150M€ se rapproche pour le Qatar

Publié le 6 novembre 2022 à 14h00

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La bataille risque d'être intense dans le dossier Jude Bellingham entre le PSG et le Real Madrid. Les deux équipes auraient prévu de recruter le milieu de terrain anglais, le club parisien aurait même programmé une offre de 150M€. Une somme trop importante pour la formation espagnole, qui pourrait laisser la voie libre au Qatar.

La rivalité entre le PSG et le Real Madrid pourrait se poursuivre. Après le dossier Kylian Mbappé, les deux équipes vont batailler pour un autre jeune joueur, Jude Bellingham. Agé de 19 ans, ce milieu de terrain est la nouvelle coqueluche du Borussia Dortmund. Efficace, performant balle au pied, le joueur présente toutes les qualités du joueur moderne, et il n'en fallait pas plus pour réveiller l'intérêt du PSG.

Le PSG prépare une offensive à 150M€

Selon les informations d' OK Diario , le PSG aurait activé la piste menant à Jude Bellingham. Une confirmation puisque Média Foot avait déjà évoqué cet intérêt il y a quelques jours. De retour à Paris, Antero Henrique aurait directement contacté le joueur anglais. Dans les prochaines semaines, ce dossier pourrait s'accélérer puisque le Qatar serait sur le point de proposer 150M€ pour recruter Bellingham.

Le joueur a une préférence pour le Real Madrid

Lié au Borussia Dortmund jusqu'en 2025, Jude Bellingham aurait déjà plusieurs propositions sous les mains. Des équipes de Premier League auraient déjà dégainé dans ce dossier. L'identité de ces formations n'ont pas filtré, mais il avait été question d'un intérêt de Liverpool. Selon les informations d' OK Diario, Bellingham n'aurait pas forcément l'intention de retourner en Angleterre.

Le Real Madrid ne veut pas rivaliser avec le Qatar